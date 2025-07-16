Загалом подорожчання продуктів у Миколаєві відчувається найбільше у категоріях круп та молочних жирів.

Подорожчання продуктів у Миколаєві стало помітним явищем для споживачів, які уважно стежать за вартістю основних товарів, повідомляє Politeka.

Актуальну динаміку цін надає сайт Мінфін.

Зокрема, за останній місяць зросли ціни на рис круглий, манну крупу та маргарин.

Середня ціна на рис становить 70,37 грн/кг. Найдешевше його можна придбати в Metro — 50,70, тоді як найдорожче — в Auchan, де кілограм коштує 93,20. У Megamarket — 57,60, а в Novus — 79,99. Ще у червні середня ціна була нижчою — 71,94 грн. Таким чином, за місяць спостерігається незначне, але стабільне зростання — на 1,25 гривню. У мережі АТБ аналог рису — "Розумний вибір" довгозернистий — коштує 49,50 грн за упаковку в 1 кг.

Щодо манної крупи "Хуторок" вагою 800 г, сьогодні вона в середньому коштує 32,91 гривні. У Metro її вартість становить 28,83, а в Novus — 36,99. Минулого місяця ціна не перевищувала 29,41. Протягом 30 днів відбулося подорожчання на 3,50. В АТБ пропонують манку бренду "Розумний вибір" — 23,70 за кілограм, що є помітно вигіднішою пропозицією.

Маргарин "Олком Вершковий 72,5%" (200 г) зріс у ціні на 0,75 грн і наразі коштує 35,95. У Auchan він доступний за 33,90, у Novus — 37,99. Ще місяць тому середній показник складав 35,20 грн. В асортименті АТБ можна знайти альтернативу — маргарин "Своя Лінія Вершковий особий 72%" (250 г) за 33,90 гривні.

Загалом подорожчання продуктів у Миколаєві відчувається найбільше у категоріях круп та молочних жирів. Споживачі дедалі частіше обирають економні варіанти з місцевих торговельних мереж, де ціна нижча за середньоринкову.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду: в яких містах України люди змушені платити більше.

Також Politeka писала, Подорожчання проїзду у Дніпропетровській області: скільки доведеться платити містянам.

Як повідомляла Politeka, Новий графік руху транспорту у Кривому Розі: кого зачеплять зміни