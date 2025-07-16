В целом подорожание продуктов в Николаеве ощущается больше всего в категориях круп и молочных жиров.

Подорожание продуктов в Николаеве стало заметным явлением для потребителей, которые внимательно следят за стоимостью основных товаров, сообщает Politeka.

Актуальную динамику цен предоставляет сайт Минфин .

В частности, за последний месяц выросли цены на рис круглый, манную крупу и маргарин.

Средняя цена на рис составляет 70,37 грн/кг. Дешевле всего его можно приобрести в Metro – 50,70, тогда как самое дорогое – в Auchan, где килограмм стоит 93,20. В Megamarket – 57,60, а в Novus – 79,99. Еще в июне средняя цена была ниже – 71,94 грн. Таким образом, за месяц наблюдается незначительный, но стабильный рост - на 1,25 гривны. В сети АТБ аналог риса - "Умный выбор" длиннозернистый - стоит 49,50 грн за упаковку в 1 кг.

Относительно манной крупы "Хуторок" весом 800 г, сегодня она в среднем стоит 32,91 гривны. В Metro ее стоимость составляет 28,83, а в Novus – 36,99. В прошлом месяце цена не превышала 29,41. В течение 30 дней произошло подорожание на 3,50. В АТБ предлагают манку бренда "Умный выбор" — 23,70 за килограмм, что является более выгодным предложением.

Маргарин "Олком Сливочный 72,5%" (200 г) вырос в цене на 0,75 грн и сейчас стоит 35,95. У Auchan он доступен за 33,90, у Novus – 37,99. Еще месяц тому назад средний показатель составлял 35,20 грн. В ассортименте АТБ можно найти альтернативу - маргарин "Своя Линия Сливочный личный 72%" (250 г) за 33,90 гривны.

В целом подорожание продуктов в Николаеве ощущается больше всего в категориях круп и молочных жиров. Потребители все чаще выбирают экономные варианты из местных торговых сетей, где цена ниже среднерыночной.

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