Восени ситуація з дефіцитом продуктів у Полтавській області може лише погіршитися.

Дефіцит продуктів у Полтавській області відчувається не лише на ринку круп чи овочів, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає "Hromadske" з посиланням на експертів аграрного ринку.

Нині під загрозою опинилися й традиційні фрукти. Звичайні яблука, які ще донедавна були доступними для кожного, стрімко дорожчають і тепер коштують більше за банани. За даними аграрних експертів, середня ціна кілограма яблук у червні сягнула 85,20 грн, що утричі перевищує минулорічні показники.

Фахівці наголошують, що на полицях магазинів майже не залишилося українських плодів – ринок заповнили переважно імпортні поставки, здебільшого з Польщі. Така зміна обумовлена кількома факторами. Насамперед, галузь зазнала суттєвого скорочення через старіння садів та відсутність нових насаджень. За словами експерта Івана Томича, відновлення виробництва потребує років, а нинішня ситуація є наслідком багаторічного ігнорування проблеми.

Показовим є й те, що сьогодні яблука порівнюють із бананами, які вважалися дорожчими фруктами. Тепер ціна бананів становить близько 74 грн за кілограм, тоді як яблука перевищують 85 грн. Для споживачів це означає, що колись звичний продукт ризикує перетворитися на преміальну позицію, недоступну більшості сімей.

Експерти прогнозують, що якщо тенденція збережеться, восени ситуація з дефіцитом продуктів у Полтавській області може лише погіршитися. У такому разі покупці змушені будуть шукати альтернативи або обмежувати споживання фруктів. Саме тому вже зараз закликають звертати увагу на ціни, адже перспективи швидкого здешевлення відсутні.

Джерело: Hromadske

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтаві: перелік послуг, які нададуть безкоштовно.

Також Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО в Полтаві: переселенцям полегшать життя, з'явиться корисне нововведення.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для пенсіонерів в Полтаві: коли можна скористатися можливістю.