Осенью ситуация с дефицитом продуктов в Полтавской области может только усугубиться.

Дефицит продуктов в Полтавской области ощущается не только на рынке круп или овощей, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет "Hromadske" со ссылкой на экспертов аграрного рынка.

В настоящее время под угрозой оказались и фрукты. Обычные яблоки, которые еще недавно были доступны для каждого, стремительно дорожают и теперь стоят больше бананов. По данным аграрных экспертов, средняя цена килограмма яблок в июне достигла 85,20 грн, что втрое превышает показатели прошлого года.

Специалисты отмечают, что на полках магазинов почти не осталось украинских плодов – рынок заполнили преимущественно импортные поставки, в основном из Польши. Такое изменение обусловлено несколькими факторами. Прежде всего, отрасль испытала существенное сокращение из-за старения садов и отсутствия новых насаждений. По словам эксперта Ивана Томича, восстановление производства требует лет, а нынешняя ситуация является следствием многолетнего игнорирования проблемы.

Показательно и то, что сегодня яблоки сравнивают с бананами, которые считались более дорогими фруктами. Теперь цена бананов составляет около 74 грн за килограмм, в то время как яблоки превышают 85 грн. Для потребителей это означает, что привычный продукт рискует превратиться в премиальную позицию, недоступную большинству семей.

Эксперты прогнозируют, что если тенденция сохранится, осенью ситуация с дефицитом продуктов в Полтавской области может только ухудшиться. В этом случае покупатели вынуждены будут искать альтернативы или ограничивать потребление фруктов. Поэтому уже сейчас призывают обращать внимание на цены, ведь перспективы быстрого удешевления отсутствуют.

Источник: Hromadske

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