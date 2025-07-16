АТ «Полтаваобленерго» оприлюднило графік відключення світла в Полтавській області на 17 та 18 липня 2025 року, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають на сайті Скороходівської громади.

Тимчасові обмеження пов’язані з плановими роботами на об'єктах електропостачання, необхідними для стабільної та безпечної роботи системи. Тривалість — з 08:00 до 20:00, окремо — до 17:00 або 16:00 (залежно від населеного пункту та технічних особливостей).

17 липня очікуються відключення у таких селах: Андрійки (вулиці Заярська, Кооперативний провулок, Космонавтів, Луговий провулок, Миру, Новоселів, Садова), Бреусівка (провулки Будівничий, Бузковий, Козацький, Південний, Садовий, вулиці Вишнева, Затишна, Молодіжна, Незалежності.

А також: Нова, Олеся Гончара, Перемоги, Степова, Церковна), Винники (Бузкова, Нова, Озерна, Південна, Садова, Степова, Шевченка), Кащівка, Красносілля, Мальці, Миргородщина, Нова Україна, Новоселівка, Олександрівка Друга, Панасівка, Пригарівка, Рибалки, Сушки.

18 липня заплановані відключення у смт Скороходове (вулиці Стрілець, Стрілецька), Никонорівка (Захисників України, Миру, Молодіжна, Перемоги, Шевченка), Коханівка (Низова, Центральна), а також у тих самих селах, що були у списку днем раніше. Причини — капітальні ремонти, розчищення трас, усунення виявлених несправностей. Деякі роботи — частина річної програми модернізації.

Графік відключення світла в Полтавській області сформовано з урахуванням потреб енергосистеми. АТ «Полтаваобленерго» просить мешканців підготуватися завчасно та зберігати спокій. У разі потреби рекомендується звертатися до диспетчерської служби.

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