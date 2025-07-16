АТ «Полтаваобленерго» оприлюднило графік відключення світла в Полтавській області на 17 та 18 липня 2025 року, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають на сайті Скороходівської громади.

Тимчасові обмеження пов’язані з плановими роботами на об'єктах електропостачання, необхідними для стабільної та безпечної роботи системи. Тривалість — з 08:00 до 20:00, окремо — до 17:00 або 16:00 (залежно від населеного пункту та технічних особливостей).

17 липня очікуються відключення у таких селах: Андрійки (вулиці Заярська, Кооперативний провулок, Космонавтів, Луговий провулок, Миру, Новоселів, Садова), Бреусівка (провулки Будівничий, Бузковий, Козацький, Південний, Садовий, вулиці Вишнева, Затишна, Молодіжна, Незалежності.

А також: Нова, Олеся Гончара, Перемоги, Степова, Церковна), Винники (Бузкова, Нова, Озерна, Південна, Садова, Степова, Шевченка), Кащівка, Красносілля, Мальці, Миргородщина, Нова Україна, Новоселівка, Олександрівка Друга, Панасівка, Пригарівка, Рибалки, Сушки.

лампи

18 липня заплановані відключення у смт Скороходове (вулиці Стрілець, Стрілецька), Никонорівка (Захисників України, Миру, Молодіжна, Перемоги, Шевченка), Коханівка (Низова, Центральна), а також у тих самих селах, що були у списку днем раніше. Причини — капітальні ремонти, розчищення трас, усунення виявлених несправностей. Деякі роботи — частина річної програми модернізації.

Графік відключення світла в Полтавській області сформовано з урахуванням потреб енергосистеми. АТ «Полтаваобленерго» просить мешканців підготуватися завчасно та зберігати спокій. У разі потреби рекомендується звертатися до диспетчерської служби.

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