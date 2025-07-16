АО "Полтаваоблэнерго" обнародовало график отключения света в Полтавской области на 17 и 18 июля 2025 года, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют на сайте Скороходовской общины.

Временные ограничения связаны с плановыми работами на объектах электроснабжения, необходимыми для стабильной и безопасной работы системы. Продолжительность – с 08:00 до 20:00, отдельно – до 17:00 или 16:00 (в зависимости от населенного пункта и технических особенностей).

17 июля ожидаются отключения в таких селах: Андрюши (улицы Заярская, Кооперативный переулок, Космонавтов, Луговой переулок, Мира, Новоселов, Садовая), Бреусовка (переулки Строительный, Сиреневый, Казацкий, Южный, Садовый, улицы Вишневая, Заты.

А также: Новая, Олеся Гончара, Победы, Степная, Церковная), Винники (Сиреньковая, Новая, Озерная, Южная, Садовая, Степная, Шевченко), Кащевка, Красноселье, Мальцы, Миргородщина, Новая Украина, Новоселовка, Александровка Вторая, Сяновка, Панасовка.

18 июля запланированы отключения в пгт Скороходово (улицы Стрелец, Стрелецкая), Никоноровка (Защитников Украины, Мира, Молодежная, Победы, Шевченко), Кохановка (Низовая, Центральная), а также в тех же селах, которые были в списке днем ранее. Причины - капитальные ремонты, расчистка трасс, устранение обнаруженных неисправностей. Некоторые работы – часть годовой программы модернизации.

График отключения света в Полтавской области сформирован с учетом потребностей энергосистемы. АО «Полтаваоблэнерго» просит жителей подготовиться заблаговременно и сохранять спокойствие. В случае необходимости рекомендуется обращаться в диспетчерскую службу.

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