Невдовзі безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області можна буде обрати набагато зручніше, ніж на даний момент.

Уряд планує запустити новий цифровий реєстр, що допоможе українцям швидше знайти безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області та інших регіонах, повідомляє Politeka.

Про це у своєму телеграм-каналі інформує народний депутат України, голова Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з питань захисту прав переселенців Павло Фролов.

Ідея полягає у тому, щоб створити відкриту базу з фото об'єктів, описом їхнього стану і можливістю одразу подати заявку. Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області буде внесено до цієї системи так само, як і всі інші варіанти на державному та комунальному рівнях.

Вже зараз в регіонах працюють координаційні комісії, які збирають повну інформацію про вільні приміщення. До справи долучені й районні групи. Вони виїжджають на місця, щоб подивитись на стан будівель, сфотографувати їх і зробити технічні висновки.

Згодом на спеціальному сайті з’явиться інтерактивна карта, де кожен зможе подивитися доступні варіанти даху над головою, прочитати опис, переглянути фото й подати заявку.

Тож, люди, які шукають безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області, матимуть змогу побачити всі пропозиції в одному місці і обрати те, що найбільше підходить. За словами Фролова, до системи увійдуть гуртожитки, санаторії, бази відпочинку, адміністративні приміщення і навіть порожні земельні ділянки.

Якщо якусь будівлю неможливо відновити або вона в аварійному стані, її можуть замінити на нові помешкання. Власне, це одна з амбітних цілей — не латати дірки, а створювати сучасні, комфортні і безпечні простори для життя.

Поки що точна дата запуску платформи невідома. Але, за словами Фролова, робота триває інтенсивно, і очікується, що реєстр запрацює вже найближчими місяцями.

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