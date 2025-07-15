Вскоре бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области можно будет выбрать гораздо удобнее, чем сейчас.

Правительство планирует запустить новый цифровой реестр, который поможет украинцам быстрее найти бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области и других регионах, сообщает Politeka.

Об этом в своем телеграмм-канале информирует народный депутат Украины, председатель Временной специальной комиссии Верховной Рады по защите прав переселенцев Павел Фролов.

Идея состоит в том, чтобы создать открытую базу из фото объектов, описание их состояния и возможность сразу подать заявку. Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области будет внесено в эту систему так же, как и все другие варианты на государственном и коммунальном уровнях.

Уже сейчас в регионах работают координационные комиссии, собирающие полную информацию о свободных помещениях. К делу приобщены и районные группы. Они выезжают на места, чтобы посмотреть состояние зданий, сфотографировать их и сделать технические выводы.

Затем на специальном сайте появится интерактивная карта, где каждый сможет посмотреть доступные варианты крыши над головой, прочитать описание, просмотреть фото и подать заявку.

Поэтому люди, которые ищут бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области, смогут увидеть все предложения в одном месте и выбрать то, что больше всего подходит. По словам Фролова, в систему войдут общежития, санатории, базы отдыха, административные помещения и даже пустые земельные участки.

Если какое-либо здание невозможно восстановить или оно в аварийном состоянии, его могут заменить новыми помещениями. Собственно, это одна из амбициозных целей – не латать дыры, а создавать современные, комфортные и безопасные просторы для жизни.

Пока точная дата запуска платформы неизвестна. Но, по словам Фролова, работа идет интенсивно, и ожидается, что реестр заработает уже в ближайшие месяцы.

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