Графік відключення світла на тиждень 14-20 липня в Полтавській області є важливою інформацією для населення громади.

Графік відключення світла на тиждень 14-20 липня в Полтавській області оприлюднено для мешканців Скороходівської селищної ради, повідомляє Politeka.

Така інформація надана на офіційному сайті ради.

14 липня 2025 року роботи триватимуть із 08:00 до 20:00. Вимкнення стосуватимуться сіл Рябківка, Філенкове, Шевченківка, Андрійки, Бреусівка, Винники, Кащівка, Красносілля, Мальці, Миргородщина, Нова Україна, Новоселівка, Олександрівка Друга, Панасівка, Пригарівка та селища Скороходове. У вказаних населених пунктах будуть відключені окремі вулиці та провулки, перелік яких оприлюднено офіційно.

15 липня графік відключень передбачає роботи з 08:00 до 20:00 у селищі Скороходове та прилеглих селах, зокрема, Рябківка, Філенкове, Шевченківка, Андрійки, Бреусівка, Винники, а також додатково у селищі Скороходове на вулицях Затишна, Сонячна, Гоголя та Стрілецька. Причина — капітальний ремонт електрообладнання та усунення дефектів.

16 числа заплановано знеструмлення з 08:00 до 20:00 у низці сіл, зокрема Рябківка, Філенкове, Шевченківка, Скороходове, Андрійки, Бреусівка, Винники, Кащівка, Красносілля, Мальці, Миргородщина, Нова Україна, Новоселівка, Олександрівка Друга, Панасівка, Пригарівка та Рибалки. Усі роботи спрямовані на підвищення надійності електропостачання відповідно до річної програми ремонтів оператора системи розподілу.

АТ «Полтаваобленерго» закликає мешканців із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, рекомендує заздалегідь зробити необхідні запаси та звертатися до диспетчерської служби у разі питань.

Графік відключення світла на тиждень 14-20 липня в Полтавській області є важливою інформацією для населення громади, що допоможе підготуватися до можливих перебоїв у електропостачанні.

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