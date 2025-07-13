График отключения света в неделю 14-20 июля в Полтавской области является важной информацией для населения общины.

График отключения света на неделю 14-20 июля в Полтавской области обнародован для жителей Скороходовского поселкового совета, сообщает Politeka.

Такая информация предоставлена ​​на официальном сайте совета.

14 июля 2025 года работы продлятся с 08:00 до 20:00. Выключения будут касаться сел Рябковка, Филенково, Шевченковка, Андрюши, Бреусовка, Винники, Кащевка, Красноселье, Мальцы, Миргородщина, Новая Украина, Новоселовка, Александровка Вторая, Панасовка, Пригаревка и поселки Скороходово. В указанных населенных пунктах будут отключены отдельные улицы и переулки, перечень которых обнародован официально.

15 июля график отключений предусматривает работы с 08:00 до 20:00 в поселке Скороходово и прилегающих селах, в частности, Рябковка, Филенково, Шевченковка, Андрюша, Бреусовка, Винники, а также дополнительно в поселке Скороходово на улицах Уютная, Солнечная, Солнечная. Причина – капитальный ремонт электрооборудования и устранение дефектов.

16 числа запланировано обесточивание с 08:00 до 20:00 в ряде сел, в том числе Рябковка, Филенково, Шевченковка, Скороходово, Андрюша, Бреусовка, Винники, Кащевка, Красноселье, Мальцы, Миргородщина, Новая Украина, Новоселовка, Александровка, Александровка. Все работы направлены на повышение надежности электроснабжения в соответствии с годовой программой ремонта оператора системы распределения.

АО «Полтаваоблэнерго» призывает жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, рекомендует заранее сделать необходимые запасы и обращаться в диспетчерскую службу по вопросам.

График отключения света в неделю 14-20 июля в Полтавской области является важной информацией для населения общины, которая поможет подготовиться к возможным перебоям в электроснабжении.

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