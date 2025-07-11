Подорожчання продуктів у Полтавській області фіксується вже другий тиждень поспіль, повідомляє Politeka.

Середня вартість основних продуктів харчування, згідно з даними порталу «Мінфін», продовжує зростати. Найбільші зміни торкнулися цін на хліб, макарони та олію, які традиційно входять до кошика першої необхідності.

Так, пшеничний хліб «Цар Хліб» у нарізці (600 г) подорожчав у середньому на 0,74 грн. Його нова ціна складає 44,72. У різних торгових мережах спостерігається варіативність: у Megamarket — 42,90, а у Metro — 46,53. У червні аналогічна продукція коштувала 43,98 гривні. Динаміка за останні дні показує стабільне утримання на позначці 44,72.

Макарони «пір’я» (1 кг) також дещо здорожчали: середній показник виріс з 34,76 грн до 35,43. Найдешевші — у Metro (29,90), найдорожчі — в Auchan (41,90). У Novus — 34,49. Місяць тому середнє значення становило 35,50 гривень, проте ціна коливалась протягом червня — з піком до 38,46 у другій половині.

Ціна на олію зросла найсуттєвіше. Рафінована «Олейна» (850 мл) тепер коштує 79,70 грн, що на 3,25 більше, ніж у червні. У Auchan — 73,90, Megamarket — 81,40, Metro — 81,50, Novus — 81,99. Наприкінці червня значення коливались від 76,45 до 82,00 гривень.

Для порівняння, в одній із полтавських точок мережі «Сільпо» ціни на схожі продукти вищі: хліб подовий солодовий — 11,90 грн за 100 г (еквівалент 71,40 за 600 г), макарони Pastelia Onda (400 г) — 51,99, а олія нерафінована «Майола» (850 мл) — 88,99.

Отже, подорожчання продуктів у Полтавській області залишається актуальною проблемою для споживачів. За останній місяць базові товари демонструють чітку тенденцію до зростання розцінок — це викликає занепокоєння у мешканців, особливо на фоні економічної нестабільності.

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