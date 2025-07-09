Подорожчання продуктів у Полтавській області продовжує відчутно впливати на споживачів, адже ціни на базові харчові товари демонструють зростання, повідомляє Politeka.

За даними порталу Мінфін станом на 9 липня 2025 року, середня вартість на макарони пір’я становить 35,43 грн за кілограм. У мережах супермаркетів ціни варіюються: Auchan пропонує макарони по 41,90, Novus – 34,49, а Metro – 29,90. Протягом останнього місяця розцінки на макарони зросли в середньому на 0,67.

Щодо олії «Олейна» рафінованої (850 мл), середня ціна складає 79,10 нривень. У мережах Auchan, Megamarket та Novus ціни коливаються від 73,90 до 81,99 грн. За останній місяць середня вартість олії підвищилась на 2,65, що також свідчить про тенденцію до подорожчання продуктів у Полтавській області.

Розцінки на пшеничне борошно «Хуторок» також не залишились стабільними. Середня вартість 1 кг борошна зараз – 31,68 гривня, що на 0,29 більше, ніж у червні 2025 року. У мережі Novus цінник наразі становить 31,68 за кілограм, а ще місяць тому він була близько 29,42 грн.

Дані з місцевої мережі супермаркетів «Сільпо» підтверджують загальну тенденцію зростання розцінок. Наприклад, макаронні вироби «Чумак Локшина» (700 г) тут коштують 92,99 грн, соняшникова олія «Олейна» рафінована (5 л) – 499, а пшеничне борошно «Хуторок» – 26,89 за кілограм.

Отже, споживачі Полтавської області стикаються з помітним зростанням вартості основних продуктів харчування, що створює додатковий фінансовий тиск на сімейні бюджети. Слід очікувати, що тенденція до подорожчання збережеться, тому варто уважно стежити за ринковими коливаннями та планувати витрати з урахуванням змін.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтаві: перелік послуг, які нададуть безкоштовно.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для пенсіонерів в Полтаві: коли можна скористатися можливістю.