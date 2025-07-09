Подорожание продуктов в Полтавской области продолжает оказывать ощутимое влияние на потребителей, ведь цены на базовые продовольственные товары демонстрируют рост, сообщает Politeka.

По данным портала Минфин по состоянию на 9 июля 2025 года, средняя стоимость на макароны перьев составляет 35,43 грн за килограмм. В сетях супермаркетов цены варьируются: Auchan предлагает макароны по 41,90, Novus – 34,49, а Metro – 29,90. За последний месяц расценки на макароны выросли в среднем на 0,67.

Относительно масла «Олейна» рафинированного (850 мл), средняя цена составляет 79,10. В сетях Auchan, Megamarket и Novus цены колеблются от 73,90 до 81,99 грн.

Расценки на пшеничную муку «Хуторок» также не остались стабильными. Средняя стоимость 1 кг муки сейчас – 31,68 гривны, что на 0,29 больше, чем в июне 2025 года. В сети Novus ценник сейчас составляет 31,68 за килограмм, а еще месяц назад он был около 29,42 грн.

Данные из местной сети супермаркетов "Сільпо" подтверждают общую тенденцию роста расценок. Например, макаронные изделия «Чумак Лапша» (700 г) здесь стоят 92,99 грн, подсолнечное масло «Олейное» рафинированное (5 л) – 499, а пшеничная мука «Хуторок» – 26,89 за килограмм.

Следовательно, потребители Полтавской области сталкиваются с заметным ростом стоимости основных продуктов питания, что создает дополнительное финансовое давление на семейные бюджеты. Следует ожидать, что тенденция к удорожанию сохранится, поэтому следует внимательно следить за рыночными колебаниями и планировать затраты с учетом изменений.

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