Подорожание продуктов в Полтавской области фиксируется уже вторую неделю подряд, сообщает Politeka.

Средняя стоимость основных продуктов питания, согласно данным портала Минфин , продолжает расти. Наибольшие изменения затронули цены на хлеб, макароны и масло, традиционно входящие в корзину первой необходимости.

Так, пшеничный хлеб "Царь Хлеб" в нарезке (600 г) подорожал в среднем на 0,74 грн. Его новая стоимость составляет 44,72. В разных торговых сетях наблюдается вариативность: у Megamarket – 42,90, а у Metro – 46,53. В июне аналогичная продукция обошлась в 43,98 гривны. Динамика за последние дни показывает стабильное удержание на отметке 44,72.

Макароны «перьев» (1 кг) также несколько подорожали: средний показатель вырос с 34,76 грн до 35,43. Самые дешевые – у Metro (29,90), самые дорогие – у Auchan (41,90). У Novus - 34,49. Месяц тому назад среднее значение составляло 35,50 гривен, однако цена колебалась в течение июня — с пиком до 38,46 во второй половине.

Цена на масло выросла наиболее существенно. Рафинированная Олейна (850 мл) теперь стоит 79,70 грн, что на 3,25 больше, чем в июне. У Auchan - 73,90, Megamarket - 81,40, Metro - 81,50, Novus - 81,99. В конце июня значение колебалось от 76,45 до 82,00 гривен.

Для сравнения, в одной из полтавских точек сети «Сільпо» цены на подобные продукты выше: хлеб подовый солодовый — 11,90 грн за 100 г (эквивалент 71,40 за 600 г), макароны Pastelia Onda (400 г) — 51,99, а масло нерафинированное. 88,99.

Следовательно, подорожание продуктов в Полтавской области остается актуальной проблемой для потребителей. За последний месяц базовые товары демонстрируют четкую тенденцию роста расценок — это вызывает беспокойство у жителей, особенно на фоне экономической нестабильности.

Последние новости:

Напомним Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтаве: перечень услуг, которые предоставят бесплатно.

Также Politeka писала, Надбавка к пенсии в 2025 году: пенсионеры в Полтаве могут получить доплаты, перечень условий.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для пенсионеров в Полтаве: когда можно воспользоваться возможностью.