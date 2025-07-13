Графік відключення води на тиждень з 14 до 20 липня у Дніпропетровській області вже оприлюднений, тому розповідаємо, кому і до чого готуватися.

Графік відключення води на тиждень з 14 до 20 липня у Дніпропетровській області охоплює низку житлово-будівельних кооперативів і об'єднань співвласників, які накопичили борги, повідомляє Politeka.

Попередження для мешканців опублікували на офіційному сайті КП «Дніпроводоканал».

Графік відключення води на тиждень з 14 до 20 липня у Дніпропетровській області сформований на підставі серйозних фінансових порушень з боку кількох ОСББ та ЖБК.

Йдеться про три адреси, де заборгованість за послуги перевищує десятки тисяч гривень. Наприклад, на проспекті Олександра Поля, 129, кооператив №52 заборгував понад 73 000 гривень. Схожа ситуація на тій самій вулиці у будинку 135А, де сума боргу становить трохи більше 52 000.

А на Січеславській Набережній, 16Б, борг вже перевищив 33 000. У комунальному підприємстві пояснюють, що підстав для відтермінування не залишилося.

Керівникам об'єднань співвласників та кооперативів радять або негайно погасити заборгованість, або хоча б оформити договір реструктуризації.

Графік відключення води на тиждень з 14 до 20 липня у Дніпропетровській області вже узгоджено з відповідними службами. Водопостачання у згаданих будинках буде припинене у разі, якщо не буде вирішено питання з оплатою. Тож часу на роздуми не так багато.

Важливо розуміти, що навіть якщо мешканці сплатять борги після припинення постачання, повернення послуги відбудеться лише після компенсації витрат на підключення.

Фахівці нагадують, що контакти для вирішення питання вказані на сайтах КП «Дніпроводоканал» та ТОВ «ЄРЦ КП». Там можна знайти адреси центрів обслуговування, телефони і дізнатися порядок укладання договору реструктуризації.

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