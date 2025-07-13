График отключения воды на неделю с 14 по 20 июля в Днепропетровской области уже обнародован, поэтому рассказываем, кому и к чему готовиться.

График отключения воды на неделю с 14 по 20 июля в Днепропетровской области охватывает ряд жилищно-строительных кооперативов и объединений накопивших долги совладельцев, сообщает Politeka.

Предупреждения для жителей опубликовали на официальном сайте КП «Днепропроводоканал» .

График отключения воды на неделю с 14 по 20 июля в Днепропетровской области сформирован на основании серьезных финансовых нарушений со стороны нескольких ОСМД и ЖСК.

Речь идет о трех адресах, где задолженность за услуги превышает десятки тысяч гривен. К примеру, на проспекте Александра Поля, 129, кооператив №52 задолжал более 73 000 гривен. Похожая ситуация на той же улице в доме 135А, где сумма долга составляет чуть более 52 000.

А на Сичеславской Набережной, 16Б долг уже превысил 33 000. В коммунальном предприятии объясняют, что оснований для отсрочки не осталось.

Руководителям объединений совладельцев и кооперативов советуют либо погасить немедленно задолженность, либо хотя бы оформить договор реструктуризации.

График отключения воды на неделю с 14 по 20 июля в Днепропетровской области уже согласован с соответствующими службами. Водоснабжение в этих домах будет прекращено в случае, если не будет решен вопрос с оплатой. Так что времени на размышления не так много.

Важно понимать, что даже если жильцы уплатят долги после прекращения снабжения, возврат услуги произойдет только после компенсации затрат на подключение.

Специалисты напоминают, что контакты по решению вопроса указаны на сайтах КП «Днепропроводоканал» и ООО «ЕРЦ КП». Там можно найти адреса центров обслуживания, телефоны и узнать порядок заключения договора реструктуризации.

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