Місцевим мешканцям показали графік відключення води на тиждень з 14 до 20 липня у Харківській області.

Графік відключення води на тиждень з 14 до 20 липня у Харківській області вже оприлюднений комунальними службами, повідомляє Politeka.

Як зазначено на сервісі міськради 1562, на низці вулиць у Харкові очікуються масштабні роботи на мережах водопостачання. Місцями обмеження триватимуть кілька днів, а в окремих будинках без постачання доведеться обходитись ще довше.

Графік відключення води на тиждень з 14 до 20 липня у Харківській області пов’язаний як із плановими ремонтами, так і з аварійними ситуаціями, які вимагають термінового втручання.

Найбільш масштабні обмеження стосуватимуться проспекту Героїв Харкова, де роботи на кількох адресах триватимуть аж до кінця цього місяця. Аналогічна ситуація на Каденюка і Шишківській. Тут обмеження водопостачання вже діють і триматимуться ще щонайменше 7 днів.

Одним із ускладнень стали також випадки, коли мешканці окремих квартир не надають доступу для виконання робіт. У таких ситуаціях страждають не тільки вони самі, а й увесь під’їзд. Так, у будинку на Шишківській дефект у квартирі №54 не дає змоги відновити постачання до 18 інших осель.

На додачу до всього, графік відключення води на тиждень з 14 до 20 липня у Харківській області включає адреси, де фіксуються проблеми з гарячим водопостачанням. Мова йде не лише про житлові будинки, а й про цілі вулиці й провулки. Наприклад, роботи тривають по всьому провулку Академіка Підгорного, вулицях Дизельній, Харківських Дивізій, Боротьби та десятках інших.

Серед об’єктів, де вода буде відсутня протягом 14.07-20.07, також проспект Перемоги, Нескорених, Владислава Зубенка, бульвари Юр’єва й Богдана Хмельницького, а також проїзди Стадіонний та Комунальний. У деяких з цих місць уже зараз тривають роботи, а відновлення постачання заплановане аж на серпень.

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