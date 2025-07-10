У разі змін у графіку відключення світла у Полтавській області, споживачів оперативно повідомлятимуть через офіційні ресурси.

Згідно з графіком відключення світла у Полтавській області, 11 липня 2025 року в кількох населених пунктах Скороходівської територіальної громади буде призупинено електропостачання у зв’язку з модернізацією інфраструктури, повідомляє Politeka.

Скороходівська селищна рада інформує мешканців про заплановані технічні роботи, які проводитиме АТ «Полтаваобленерго».

У селі Филенкове тимчасові знеструмлення торкнуться окремих адрес на вулицях Садова (буд. 10, 12, 14, 16, 27, 29, 30) та Центральна (буд. 13, 1Ж). Роботи триватимуть з 08:00 до 17:00 у межах приєднання нових споживачів.

У Підгірному знеструмлення триватимуть у той самий проміжок. Відключення передбачені на Зеленій (буд. 1–7) та Шевченка (буд. 63, 80, 84, 92, 94), де проходитиме капітальний ремонт.

У Скороходовому енергетики працюватимуть на вулицях Стрілецька та частині Стрілець, де виконуватимуть розчищення повітряних трас та технічне оновлення.

У Петрівці під зону відключення потраплять Григорія Сковороди, Незалежності, Радгоспна, Шкільна. Тут розчищатимуться лінії.

Також тимчасові перерви електропостачання очікуються в Рябківці, Шевченківці, Таверівці, Лозуватці, Чутовому та низці інших населених пунктів. Роботи розпочнуться о 08:00 і можуть тривати до 17:00, а подекуди — до 20:00.

АТ «Полтаваобленерго» закликає громадян із розумінням ставитися до незручностей. Усунення дефектів, технічні оновлення та підключення нових потужностей є критично важливими для надійного функціонування електромереж.

Після завершення робіт подачу електроенергії буде повністю відновлено. У разі змін у графіку відключення світла у Полтавській області, споживачів оперативно повідомлятимуть через офіційні ресурси.

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