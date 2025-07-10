Сума субсидії для пенсіонерів у Полтавській області залежить выд сезону, коли надається пільга.

Субсидії для пенсіонерів у Полтавській області у частини українців зменшились у розмірі, а деяким взагалі відмовили в наданні допомоги, повідомляє Politeka.net.

В ПФУ розповіли, чому таке може відбуватись.

У Пенсійному фонді України пояснили, що причина полягає у змінах, пов’язаних із доходами домогосподарства та періодом, на який призначається субсидія для пенсіонерів у Полтавській області.

Сума допомоги залежить від сезону. У неопалювальний період, який триває з 1 травня по 30 вересня, розмір допомоги автоматично зменшується, оскільки витрати на опалення в цей час відсутні. Натомість опалювальний сезон триває з 1 жовтня до 30 квітня, тож у цей період субсидія для пенсіонерів у Полтавській області зазвичай вища.

Важливим фактором є й рівень доходів сім’ї. Для обрахунку літньої субсидії враховуються доходи за попередній рік та пенсійні виплати за березень. У разі зростання доходів, наприклад, внаслідок індексації пенсій, це може зменшити розмір державної допомоги.

Для деяких категорій громадян пільга могла бути автоматично поновлена, втім іншим — відмовлено у її нарахуванні. Причинами відмови можуть бути:

наявність депозиту в одному з членів родини, сума якого перевищує 100 тисяч гривень;

придбання товарів чи послуг на суму понад 50 тисяч гривень протягом року до подання заяви на субсидію;

наявність у власності транспортного засобу віком до 5 років (за винятком мопеда чи причепа), або декількох одиниць транспорту віком понад 15 років;

заборгованість за комунальні послуги, що триває понад три місяці і перевищує 680 гривень;

відсутність доходів або надто низький середньомісячний дохід у повнолітніх членів родини, нижчий за розмір мінімальної заробітної плати.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтаві: перелік послуг, які нададуть безкоштовно.

Також Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО в Полтаві: переселенцям полегшать життя, з'явиться корисне нововведення.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для пенсіонерів в Полтаві: коли можна скористатися можливістю.