Сумма субсидии для пенсионеров в Полтавской области зависит от сезона, когда предоставляется льгота.

Субсидии для пенсионеров в Полтавской области у части украинцев уменьшились в размере, а некоторым вообще отказали в оказании помощи, сообщает Politeka.net.

В ПФУ рассказали, почему такое может происходить.

В Пенсионном фонде Украины объяснили, что причина заключается в изменениях, связанных с доходами домохозяйства и периодом, на который назначается субсидия для пенсионеров в Полтавской области.

Сумма пособия зависит от сезона. В неотапливаемый период, который длится с 1 мая по 30 сентября, размер пособия автоматически уменьшается, поскольку расходы на отопление в настоящее время отсутствуют. Отопительный сезон продолжается с 1 октября по 30 апреля, поэтому в этот период субсидия для пенсионеров в Полтавской области обычно выше.

Важным фактором является уровень прибыли семьи. Для учета летней субсидии учитываются доходы за предыдущий год и пенсионные выплаты за март. В случае роста, например вследствие индексации пенсий, это может уменьшить размер государственной помощи.

Для некоторых категорий граждан льгота могла быть автоматически возобновлена, однако другим — отказано в ее начислении. Причинами отказа могут быть:

наличие депозита в одном из членов семьи, сумма которого превышает 100 тысяч гривен;

приобретение товаров или услуг на сумму более 50 тысяч гривен в течение года до подачи заявления;

наличие в собственности транспортного средства в возрасте до 5 лет (за исключением мопеда или прицепа), или нескольких единиц транспорта старше 15 лет;

задолженность за коммунальные услуги, которая длится более трех месяцев и превышает 680 гривен;

отсутствие доходов или слишком низкий среднемесячный зароботок у совершеннолетних членов семьи ниже размера минимальной заработной платы.

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