В случае изменений в графике отключения света в Полтавской области потребителей будут оперативно сообщать через официальные ресурсы.

Согласно графику отключения света в Полтавской области, 11 июля 2025 года в нескольких населенных пунктах Скороходовского территориального общества будет приостановлено электроснабжение в связи с модернизацией инфраструктуры, сообщает Politeka.

Скороходовский поссовет информирует жителей о запланированных технических работах, которые будет проводить АО «Полтаваоблэнерго».

В селе Филенково временные обесточивания коснутся отдельных адресов на улицах Садовая (д. 10, 12, 14, 16, 27, 29, 30) и Центральная (д. 13, 1Ж). Работы продлятся с 08:00 до 17:00 в рамках присоединения новых потребителей.

В Подгорном обесточивание будет продолжаться в тот же промежуток. Отключения предусмотрены на Зеленой (д. 1-7) и Шевченко (д. 63, 80, 84, 92, 94), где будет проходить капитальный ремонт.

В Скороходовом энергетики будут работать на улицах Стрелецка и части Стрелец, где будут выполнять расчистку воздушных трасс и техническое обновление.

В Петровку под зону отключения попадут Григория Сковороды, Независимости, Совхозная, Школьная. Здесь будут расчищаться линии.

Также временные перерывы электроснабжения ожидаются в Рябковке, Шевченковке, Таверовке, Лозоватке, Чутово и ряде других населенных пунктов. Работы начнутся в 08:00 и могут продолжаться до 17:00, а иногда — до 20:00.

АО «Полтаваоблэнерго» призывает граждан с пониманием относиться к неудобствам. Устранение дефектов, технические обновления и подключение новых мощностей критически важны для надежного функционирования электросетей.

После завершения работ подача электроэнергии будет полностью восстановлена. В случае изменений в графике отключения света в Полтавской области потребителей будут оперативно сообщать через официальные ресурсы.

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