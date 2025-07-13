Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумській області надається завдяки злагодженій роботі низки благодійних фондів і міжнародних партнерів.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумській області першочергово надається людям, які опинилися у найважчих життєвих ситуаціях, повідомляє Politeka.

Про це інформує Департамент соціального захисту населення міста Суми.

Від початку 2025 року підтримка надходить не лише до пенсіонерів, а й охоплює інші вразливі групи, зокрема:

Внутрішньо переміщені особи, які змушені були залишити свої домівки через воєнні дії;

Родини захисників України, у тому числі тих, хто загинув, зник безвісти чи перебуває в полоні;

Люди з інвалідністю першої та другої груп, котрі потребують постійного догляду;

Сім’ї, де виховують дітей з особливими потребами;

Домогосподарства, які постраждали від збройної агресії, та у яких порушені житлові умови, безпека або фінансовий стан.

Що саме входить до гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Сумській області? Завдяки плідній співпраці з благодійними організаціями та громадськими ініціативами, Департамент соціального захисту регулярно отримує гуманітарні вантажі для пенсіонерів і інших потребуючих.

Серед наданих ресурсів — продуктові набори з тривалим терміном придатності, засоби гігієни для дорослих і дітей, а також спеціалізовані товари для догляду, зокрема підгузки для дорослих, антисептики та серветки. Окрім цього, передбачена адресна допомога, що формується з урахуванням конкретних потреб та стану здоров’я отримувачів.

Цей масштабний проєкт здійснюється завдяки злагодженій роботі низки благодійних фондів і міжнародних партнерів. Серед них — БО «Глобал Емпавермент Мішн ЮА», Fondazione Progetto Arca (Італія), Чеська гуманітарна організація «Людина в біді», місто-партнер Целле (Німеччина) та інші волонтерські й благодійні структури, які підтримують місцеве населення у складні часи.

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