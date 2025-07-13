Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумской области в первую очередь предоставляется людям, оказавшимся в самых тяжелых жизненных ситуациях, сообщает Politeka.
Об этом сообщает Департамент социальной защиты населения города Сумы.
С начала 2025 года поддержка поступает не только к пенсионерам, но и охватывает другие уязвимые группы, в частности:
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Внутренне перемещенные лица, вынужденные были покинуть свои дома из-за военных действий;
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Семья защитников Украины, в том числе погибших, пропал без вести или находится в плену;
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Люди с инвалидностью первой и второй групп, нуждающиеся в постоянном уходе;
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Семьи, где воспитывают детей с особыми потребностями;
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Домохозяйства, пострадавшие от вооруженной агрессии и в которых нарушены жилищные условия, безопасность или финансовое состояние.
Что именно входит в гуманитарную помощь для пенсионеров в Сумской области? Благодаря плодотворному сотрудничеству с благотворительными организациями и общественными инициативами, Департамент социальной защиты регулярно получает гуманитарные грузы для пенсионеров и других нуждающихся.
Среди предоставленных ресурсов — продуктовые наборы с длительным сроком годности, средства гигиены для взрослых и детей, а также специализированные товары по уходу, в том числе подгузники для взрослых, антисептики и салфетки. Кроме того, предусмотрена адресная помощь, которая формируется с учетом конкретных потребностей и состояния здоровья получателей.
Этот масштабный проект осуществляется благодаря слаженной работе ряда благотворительных фондов и международных партнеров. Среди них – БО «Глобал Эмпавермент Мишн ЮА», Fondazione Progetto Arca (Италия), Чешская гуманитарная организация «Человек в беде», город-партнер Целле (Германия) и другие волонтерские и благотворительные структуры, поддерживающие местное население в сложные времена.
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