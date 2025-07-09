Грошова допомога для пенсіонерів у Сумській області є частиною ширшої ініціативи з підтримки осіб, які опинилися в уразливих умовах.

Грошова допомога для пенсіонерів у Сумській області надається в межах гуманітарної програми УВКБ ООН, передає Politeka.

Таку інформацію надають в офіційному телеграм-каналі.

Щоб охопити більше мешканців регіону, мобільні групи продовжують виїзди для реєстрації в різних населених пунктах. Найближчі візити заплановано на 8, 10 і 11 липня 2025 року.

У четвер, 10 липня, фахівці прийматимуть мешканців Кролевця (Кролевецька ТГ) у Центрі культури на площі Миру, 2 з 12:00 до 14:00. У п’ятницю, 11 липня, планується виїзд до Бурині (Буринська ТГ). Реєстрація проходитиме у будинку культури за адресою: вул. Першотравнева, 3 – з 11:30 до 14:30.

Обов’язковою умовою участі є попередній запис. Зареєструватися можна за телефоном пункту збору у місті Суми. Прийом дзвінків здійснюється у робочі дні з 09:00 до 16:00.

Грошова допомога для пенсіонерів у Сумській області є частиною ширшої ініціативи з підтримки осіб, які опинилися в уразливих умовах. Не зволікайте з реєстрацією, якщо ви або ваші рідні підпадаєте під критерії програми.

До слова, на Сумщині також ввели новий графік поїздів. Він включає №45. Його маршрут охоплює кілька важливих станцій. З Сум він вирушає щотижня о 17 годині 52 хвилини. Прибуття в Ужгород заплановане на наступний день, о 15:36.

Новий графік поїздів створено не для подорожей, а як реакцію на реальну небезпеку для людей. У прикордонних громадах регулярно лунають обстріли. Ці потяги — шанс для жінок, дітей і літніх людей вибратися з небезпечної зони до більш безпечного регіону країни.

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