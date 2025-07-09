Денежная помощь для пенсионеров в Сумской области является частью более широкой инициативы по поддержке лиц, оказавшихся в уязвимых условиях.

Денежная помощь для пенсионеров в Сумской области предоставляется в рамках гуманитарной программы УВКБ ООН, передает Politeka.

Такую информацию предоставляют в официальном телеграмм-канале.

Чтобы охватить больше жителей региона, мобильные группы продолжают выезды для регистрации в разных населённых пунктах.

В четверг, 10 июля, специалисты будут принимать жителей Кролевца (Кролевецкая ТГ) в Центре культуры на площади Мира, 2 с 12:00 до 14:00. В пятницу, 11 июля, планируется выезд в Бурынь (Буринская ТГ). Регистрация будет проходить в доме культуры по адресу ул. Первомайская, 3 – с 11:30 до 14:30.

Обязательным условием участия является предварительная запись. Зарегистрироваться можно по телефону пункта сбора в городе Сумы. Прием звонков осуществляется в рабочие дни с 09.00 до 16.00.

Денежная помощь для пенсионеров в Сумской области является частью более широкой инициативы по поддержке лиц, оказавшихся в уязвимых условиях. Не мешайте с регистрацией, если вы или ваши родные подпадаете под критерии программы.

К слову, в Сумской области также ввели новый график поездов. Он включает №45. Его маршрут включает несколько важных станций. Из Сум он отправляется еженедельно в 17 часов 52 минуты. Прибытие в Ужгород намечено на следующий день, в 15:36.

Новый график поездов создан не для путешествий, а как реакция на реальную опасность для людей. В приграничных общинах регулярно раздаются обстрелы. Эти поезда — шанс для женщин, детей и пожилых людей выбраться из опасной зоны в более безопасный регион страны.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Удорожание проезда: в каких городах Украины люди вынуждены платить больше.

Также Politeka писала, что подорожание проезда в Днепропетровской области: сколько придется платить горожанам.

Как сообщала Politeka, Новый график движения транспорта в Кривом Роге: кого коснутся изменения