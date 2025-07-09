Місцеві мешканці мають знати про новий графік поїздів в Сумській області, тож розповідаємо про це детальніше.

Новий графік поїздів в Сумській області передбачає регулярні рейси зі станції Суми до Ужгорода з обов’язковою зупинкою у Звягелі, повідомляє Politeka.

Щотижня мешканці прикордонних районів мають можливість безпечно виїхати до західної частини країни завдяки евакуаційному маршруту. Це офіційна ініціатива, яку реалізують спільно з Укрзалізницею та обласною адміністрацією.

Новий графік поїздів в Сумській області включає №45. Його маршрут охоплює кілька важливих станцій. З Сум він вирушає щотижня о 17 годині 52 хвилини. Прибуття в Ужгород заплановане на наступний день, о 15:36.

Пасажирський склад зупиняється в Дарниці, Києві, Звягелі, Шепетівці, Славуті, Здолбунові, Дубно, Бродах, Львові, Самборі та завершує маршрут на Закарпатті. Кількість місць обмежена. Для безкоштовного проїзду передбачено лише 12 місць на кожен рейс.

Щоб потрапити до списку пасажирів, потрібно попередньо записатися за телефоном транзитного центру. Його номер не змінюється, дзвонити треба на 068 937 0000. Цей пункт обов’язковий, інакше посадка неможлива. Наприклад, на рейс 8 липня всі місця були розібрані заздалегідь.

Рейс виконується за чітко визначеним графіком. У липні відправлення відбудуться 14, 22 і 28 числа. У серпні заплановано чотири рейси на 5, 11, 19 та 25 числа. У вересні виїзди заплановані на 2, 8, 16, 22 та 30 число.

Новий графік поїздів в Сумській області створено не для подорожей, а як реакцію на реальну небезпеку. У прикордонних громадах регулярно лунають обстріли. Ці потяги — шанс для жінок, дітей і літніх людей вибратися з небезпечної зони до більш безпечного регіону країни.

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