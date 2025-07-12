Подорожчання продуктів у Сумській області стає помітною економічною тенденцією, яка впливає на споживчі звички населення.

Подорожчання продуктів у Сумській області продовжує турбувати мешканців регіону, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає портал Мінфін.

Липневі ціни на популярні товари свідчать про стійку тенденцію до зростання вартості. Наприклад, середня ціна на живого коропа наразі становить 192,00 грн за кілограм. Для порівняння, у червні середній показник по торгових мережах становив лише 173,63. Відповідно, рибний продукт подорожчав майже на 24 гривні. Найдорожче короп реалізовується у Megamarket, де за кілограм просять 192.

Не менш відчутним стало подорожчання кави. Зокрема, 210-грамова упаковка Nescafe Gold зараз коштує 549,70 грн. Це значно більше, ніж у червні, коли середнє значення трималося на позначці 478,08. Різниця склала 115,70. Такий ріст цін пояснюється коливаннями імпорту та зростанням логістичних витрат.

Консервація також не залишилася осторонь. Мариновані огірки "Верес", вагою 500 г, в середньому коштують 107,98 гривень, що на 3,23 вище за минуломісячну статистику. Найнижча ціна зафіксована в Auchan — 98,90, а найвища — в Megamarket (122,20).

Додаткову динаміку розцінок підтверджують дані з місцевого АТБ. Наприклад, хек філе тут коштує 283,75 грн/кг. За 240-грамову каву "Кава зі Львова Еспрессо" просять 123,90 гривні, а півлітрову банку огірків "Верес Європейські мариновані" оцінюють у 111,50.

Отже, подорожчання продуктів у Сумській області стає помітною економічною тенденцією, яка впливає на споживчі звички населення. Варто звернути увагу на зміну вартості базових товарів і бути готовими до можливих коливань у найближчому майбутньому.

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