Подорожание продуктов в Сумской области продолжает беспокоить жителей региона, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет портал Минфин .

Июльские цены на популярные товары свидетельствуют об устойчивой тенденции роста стоимости. Например, средняя цена на живого карпа составляет 192,00 грн за килограмм. Для сравнения, в июне средний показатель по торговым сетям составил всего 173,63. Соответственно, рыбный продукт подорожал почти на 24 гривны. Дороже всего карп реализуется в Megamarket, где за килограмм просят 192.

Не менее ощутимым стало подорожание кофе. В частности, 210-граммовая упаковка Nescafe Gold сейчас стоит 549,70 грн. Это гораздо больше, чем в июне, когда среднее значение держалось на отметке 478,08. Разница составила 115,70. Такой рост цен объясняется колебаниями импорта и ростом логистических издержек.

Консервация также не осталась в стороне. Маринованные огурцы "Верес", весом 500 г, в среднем стоят 107,98 гривен, что на 3,23 выше прошлогодней статистики. Самая низкая цена зафиксирована в Auchan – 98,90, а самая высокая – в Megamarket (122,20).

Дополнительную динамику расценок подтверждают данные местного АТБ. К примеру, хек филе здесь стоит 283,75 грн/кг. За 240-граммовый кофе "Кофе из Львова Эспрессо" просят 123,90 гривны, а пол-литровую банку огурцов "Верес Европейские маринованные" оценивают в 111,50.

Следовательно, подорожание продуктов в Сумской области становится заметной экономической тенденцией, влияющей на потребительские привычки населения. Следует обратить внимание на изменение стоимости базовых товаров и быть готовыми к возможным колебаниям в ближайшем будущем.

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