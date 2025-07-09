Відвідувачі центру щодня можуть розраховувати на гуманітарну допомогу для пенсіонерів у Полтавській області.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області реалізується благодійною організацією «Карітас Україна» через запуск соціально-реабілітаційного центру для літніх осіб, передає Politeka.

Таку інформацію надає офіційний сайт ініціаторів.

Заклад створено з метою підтримки людей віком 60+ — як місцевих мешканців, так і переселенців, які наразі перебувають у Полтаві. Центр став осередком турботи, взаємодії та психологічного комфорту, де кожному відвідувачу надається не лише гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області, а й можливість відчути тепло спілкування.

Установа пропонує повний спектр безоплатних сервісів. Зокрема, регулярно здійснюється медичний огляд: вимірювання тиску, рівня глюкози, сатурації, а також доступна електрокардіограма. Окремий блок послуг присвячено оздоровленню — це сучасна фізіотерапія, включаючи пресотерапію, УВЧ, магнітотерапію й сеанси в соляній кімнаті.

З метою підтримки активності проводяться заняття з лікувальної гімнастики. Вони спрямовані на збереження гнучкості, координації та загального фізичного тонусу. Психоемоційна стабільність відвідувачів підтримується через групові тренінги та індивідуальні зустрічі з фаховим психологом.

Арт-терапія — ще один напрям роботи. Вона включає малювання, ліплення, розпис, що сприяє розслабленню та розвитку. Для залучення до соціального життя організовано тематичні клуби: кулінарні зустрічі, гуртки з в’язання, кіноперегляди, співи, танці й рукоділля.

Відвідувачі центру щодня можуть розраховувати на гарячі обіди. Установа працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00 за адресою: м. Полтава, вул. Семена Антонця, 24.

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