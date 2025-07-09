Посетители центра каждый день могут рассчитывать на гуманитарную помощь для пенсионеров в Полтавской области.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области реализуется благотворительной организацией "Каритас Украина" через запуск социально-реабилитационного центра для пожилых, передает Politeka.

Такую информацию предоставляет официальный сайт инициаторов.

Заведение создано с целью поддержки людей в возрасте 60+ — как местных жителей, так и переселенцев, которые находятся в Полтаве. Центр стал центром заботы, взаимодействия и психологического комфорта, где каждому посетителю предоставляется не только гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области, но и возможность почувствовать тепло общения.

Учреждение предлагает полный спектр бесплатных сервисов. В частности, регулярно осуществляется медицинское освидетельствование: измерение давления, уровня глюкозы, сатурации, а также доступная электрокардиограмма. Отдельный блок услуг посвящен оздоровлению – это современная физиотерапия, включая прессотерапию, УВЧ, магнитотерапию и сеансы в соляной комнате.

В целях поддержания активности проводятся занятия по лечебной гимнастике. Они ориентированы на сохранение гибкости, координации и общего физического тонуса. Психоэмоциональная стабильность посетителей поддерживается через групповые тренинги и индивидуальные встречи с психологом.

Арт-терапия – еще одно направление работы. Она включает рисование, лепку, роспись, что способствует расслаблению и развитию. Для привлечения к социальной жизни организованы тематические клубы: кулинарные встречи, кружки по вязанию, кинопросмотры, пение, танцы и рукоделие.

Посетители центра каждый день могут рассчитывать на горячие обеды. Учреждение работает с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 по адресу: г. Полтава, ул. Семена Антонца, 24.

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