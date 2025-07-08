Графік відключення світла в Полтавській області передбачає тимчасові перерви 9 та 12 липня, передає Politeka.

Скороходівська селищна рада повідомляє жителів про можливі обмеження електропостачання 9 липня 2025 року. Відповідно до графіка відключення світла в Полтавській області, в межах реалізації ремонтів, інвестиційної програми та приєднання нових споживачів, АТ «Полтаваобленерго» проводитиме низку робіт з 08:00 до 17:00.

Обмеження торкнуться смт Скороходове (вул. Сонячна, Весняна, Коханова, Магістральна, Гоголя тощо), сіл Филенкове, Петрівка, Сем’янівка, Підгірне, Никанорівка, Майдан, Лозуватка, Таверівка. Задіяні вулиці: Санаторна, Азовців, Харківська, Яблунева, Центральна, Перемоги, Садівнича, Шевченка, Кооперативна, Горіхова та інші, пише Politeka.

12 липня з 08:00 до 20:00 плануються роботи на підстанції ПС Бреусівка 35/10. Перерви ймовірні у селах: Андрійки, Бреусівка, Винники, Кащівка, Красносілля, Мальці, Миргородщина, Нова Україна, Новоселівка, Олександрівка Друга, Панасівка, Пригарівка, Рибалки, Сушки. За адресами: Незалежності, Молодіжна, Степова, Зелена, Польова, Космонавтів, Тополина, Залізнодорожна, Чумацький шлях, Світанкова та провулках Бузковий, Медичний, Степовий.

Перерви пов’язані з модернізацією, капітальними оновленнями мереж і очищенням трас ліній електропередач. Рекомендується зарядити пристрої заздалегідь та скоригувати денні справи.

Графік відключення світла в Полтавській області публікується заздалегідь. У разі питань звертайтесь до селищної ради або АТ «Полтаваобленерго».

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтаві: перелік послуг, які нададуть безкоштовно.

Також Politeka писала, Надбавка до пенсії у 2025 року: пенсіонери в Полтаві можуть отримати доплати, перелік умов.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для пенсіонерів в Полтаві: коли можна скористатися можливістю.