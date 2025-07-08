График отключения света в Полтавской области предусматривает временные перерывы 9 и 12 июля, сообщает Politeka.

Скороходовский поселковый совет сообщает жителям о возможных ограничениях электроснабжения 9 июля 2025 года. Согласно графику отключения света в Полтавской области, в рамках реализации ремонтов, инвестиционной программы и присоединения новых потребителей, АО «Полтаваоблэнерго» будет проводить ряд работ с 08:00 до 17:00.

Ограничения коснутся пгт Скороходово (ул. Солнечная, Весенняя, Коханова, Магистральная, Гоголя и др.), сел Филенково, Петровка, Семьяновка, Подгорное, Никаноровка, Майдан, Лозоватка, Таверовка. Задействованы улицы: Санаторная, Азовцев, Харьковская, Яблоневая, Центральная, Победы, Садовничая, Шевченко, Кооперативная, Орехова и другие, пишет Politeka.

12 июля с 08:00 до 20:00 планируется работа на подстанции ПС Бреусовка 35/10. Перерывы вероятны в селах: Андрюша, Бреусовка, Винники, Кащевка, Красноселье, Мальцы, Миргородщина, Новая Украина, Новоселовка, Александровка Вторая, Панасовка, Пригаревка, Рыбалки, Сушки. По адресам: Независимости, Молодежная, Степная, Зеленая, Полевая, Космонавтов, Тополина, Железнодорожная, Млечный путь, Рассветная и переулках Сиреневый, Медицинский, Степной.

Перерывы связаны с модернизацией, капитальными обновлениями сетей и очисткой трасс линий электропередач. Рекомендуется зарядить заранее устройства и скорректировать дневные дела.

График отключения света в Полтавской области публикуется заранее. В случае вопросов обращайтесь в поселковый совет или АО «Полтаваоблэнерго».

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