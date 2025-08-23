Саме завдяки міжнародній солідарності гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумській області залишається доступною навіть у найважчі часи

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумській області спрямована передусім на громадян, які переживають надзвичайно складні життєві обставини, повідомляє Politeka.

За інформацією від міського управління соціального захисту, програма охоплює широке коло осіб, які постраждали через війну чи мають інші критичні потреби.

З початку 2025 року забезпечення отримали не тільки люди пенсійного віку. Серед категорій — внутрішньо переміщені особи, сім’ї загиблих або зниклих Захисників, особи з інвалідністю першої та другої груп, родини з дітьми з особливими потребами, а також домогосподарства, які втратили житло або інші ресурси внаслідок бойових дій.

У рамках ініціативи передбачено передачу продуктових наборів тривалого зберігання, гігієнічних товарів для дорослих і малюків, засобів догляду за людьми з обмеженими можливостями, а також спеціалізованої допомоги, яка враховує індивідуальні запити.

Систематичне постачання забезпечують партнерські структури: фонд GEM UA, італійська організація Progetto Arca у співпраці з Remar Ukraine, People in Need з Чехії, громада міста Целле (ФРН) та інші благодійники. Саме завдяки міжнародній солідарності гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумській області залишається доступною навіть у найважчі часи.

Рекомендуємо стежити за оновленнями департаменту для своєчасного отримання підтримки.

До слова, Благодійна організація Global Empowerment Mission UA (GEM) у співпраці з Фондом Говарда Дж. Баффета також продовжує системно підтримувати українців, які постраждали внаслідок війни. Вони передали чергову партію гуманітарної допомоги у вигляді безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Сумській області.

