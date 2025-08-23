Именно благодаря международной солидарности гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумской области остается доступной даже в самые тяжелые времена.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумской области направлена, прежде всего, на граждан, переживающих чрезвычайно сложные жизненные обстоятельства, сообщает Politeka.

По информации от городского управления социальной защиты, программа охватывает широкий круг лиц, пострадавших в результате войны или других критических потребностей.

С начала 2025 года обеспечение получили не только люди пенсионного возраста. Среди категорий — внутренне перемещенные лица, семьи погибших или пропавших Защитников, лица с инвалидностью первой и второй групп, семьи с детьми с особыми потребностями, а также домохозяйства, потерявшие жилье или другие ресурсы в результате боевых действий.

В рамках инициативы предусмотрена передача продуктовых наборов длительного хранения, гигиенических товаров для взрослых и малышей, средств по уходу за людьми с ограниченными возможностями, а также специализированной помощи, учитывающей индивидуальные запросы.

Систематические поставки обеспечивают партнерские структуры: фонд GEM UA, итальянская организация Progetto Arca в сотрудничестве с Remar Ukraine, People in Need из Чехии, община города Целле (ФРГ) и другие благотворители.

Рекомендуем следить за обновлениями департамента для своевременного получения поддержки.

К слову, Благотворительная организация Global Empowerment Mission UA ​​(GEM) в сотрудничестве с Фондом Говарда Дж. Баффета также продолжает системно поддерживать украинцев, пострадавших в результате войны. Они передали очередную партию гуманитарной помощи в виде бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Сумской области.

