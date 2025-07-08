Ввезли чергову партію гуманітарної допомоги у вигляді безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Сумській області.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Сумській області надійшли до громади від благодійної організації Global Empowerment Mission UA (GEM), повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться у повіломленні міської ради.

Благодійна організація Global Empowerment Mission UA (GEM) у співпраці з Фондом Говарда Дж. Баффета продовжує системно підтримувати українців, які постраждали внаслідок війни. Вони передали чергову партію гуманітарної допомоги у вигляді безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Сумській області.

Це вже не перша подібна ініціатива — але кожна така акція є надзвичайно цінною та вчасною для багатьох родин, що опинилися в складних життєвих обставинах.

Цього разу громада отримала 1440 повноцінних безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Сумській області. У першу чергу допомога призначена для внутрішньо переміщених осіб, які нещодавно прибули до Сум або планують це зробити найближчим часом.

Важливо, що цю гуманітарну підтримку отримають саме ті, хто раніше ще не мав змоги скористатися подібною допомогою. Розподіл наборів здійснює Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради. Частину продуктових пакунків було роздано вже, а решту планують передавати поступово — відповідно до потреб і звернень.

Представники місцевої влади наголошують, що така підтримка має не лише матеріальне, а й глибоке емоційне значення для людей, які втратили дім і змушені починати життя з нуля.

Сумська громада, як і багато інших в Україні, нині приймає велику кількість переселенців з прифронтових і деокупованих територій. Люди прибувають із мінімумом речей, часто без елементарного — їжі, одягу, засобів гігієни. У таких умовах навіть одна коробка з базовими продуктами може зіграти вирішальну роль у перші дні на новому місці.

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