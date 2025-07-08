Ввезли очередную партию гуманитарной помощи в виде бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Сумской области.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Сумской области поступили в общину от благотворительной организации Global Empowerment Mission UA ​​(GEM), сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в поломке городского совета.

Благотворительная организация Global Empowerment Mission UA ​​(GEM) в сотрудничестве с Фондом Говарда Дж. Баффета продолжает системно поддерживать украинцев, пострадавших в результате войны. Они передали очередную партию гуманитарной помощи в виде бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Сумской области.

Это уже не первая подобная инициатива — но каждая такая акция чрезвычайно ценна и своевременна для многих семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

В этот раз община получила 1440 полноценных бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Сумской области . В первую очередь помощь предназначена для внутренне перемещенных лиц , недавно прибывших в Сумы или планирующих это сделать в ближайшее время.

Важно, что эту гуманитарную поддержку получат именно те, кто раньше еще не мог воспользоваться подобной помощью. Распределение наборов осуществляет Департамент социальной защиты населения Сумского городского совета . Часть продуктовых пакетов была уже роздана, а остальные планируют передавать постепенно — в соответствии с потребностями и обращениями.

Представители местных властей отмечают, что такая поддержка имеет не только материальное, но и глубокое эмоциональное значение для людей, потерявших дом и вынужденных начинать жизнь с нуля.

Сумская община, как и многие другие в Украине, сейчас принимает большое количество переселенцев с прифронтовых и деоккупированных территорий. Люди прибывают с минимумом вещей, часто без элементарной пищи, одежды, средств гигиены. В таких условиях даже одна коробка с базовыми продуктами может сыграть решающую роль в первые дни на новом месте.

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