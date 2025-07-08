Графік відключення води в Чернігівській області надається заздалегідь, аби мешканці могли своєчасно зорієнтуватися та уникнути неприємних ситуацій.

Графік відключення води в Чернігівській області оприлюднили представники водоканалу, повідомляє Politeka.

У кількох районах 9 та 10 липня заплановані технічні роботи, пов’язані з промивкою та ремонтом мереж, що може спричинити перебої у постачанні або зниження якості води у кранах.

У середу, 9 липня, з 09:00 до 15:00, можливе погіршення напору та поява осаду в оселях, розташованих на вулиці Соборності (будинки 30А, 30Б, 32). Також незручності очікують жителів приватного сектору на вулиці С. Лощенка (№1–3, №2–18) та провулку С. Лощенка (№1–7, №2–6). Водночас на Воскресенській (№16–24А, №21–31), Б. Луговського (№12–22, №13–21) та Вербицьких (№4–8, №7–17) виконуватимуть аналогічні заходи.

Окрім того, тимчасове зниження тиску передбачено на Тероборони, в межах будинків №50–72 та №63–107. Комунальники рекомендують жителям згаданих адрес заздалегідь підготувати запас на вказаний проміжок часу.

Окрему увагу варто звернути мешканцям вулиці Стрілецька, 106, де з 9:00 до 13:00 9 липня буде повністю припинено подачу води через ремонт водомірного вузла. Аналогічна ситуація очікується на вулиці Лісова, 42В (квартири 223–285) — роботи триватимуть 10 липня в аналогічні години.

Графік відключення води в Чернігівській області надається заздалегідь, аби мешканці могли своєчасно зорієнтуватися та уникнути неприємних ситуацій. Усі роботи мають профілактичний характер, покликані покращити якість надання послуг та попередити аварії в майбутньому.

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