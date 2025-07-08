График отключения воды в Черниговской области предоставляется заранее, чтобы жители могли своевременно сориентироваться и избежать неприятных ситуаций.

График отключения воды в Черниговской области был обнародован представителями водоканала, сообщает Politeka.

В нескольких районах 9 и 10 июля запланированы технические работы, связанные с промывкой и ремонтом сетей, что может привести к перебоям в поставках или снижению качества воды в кранах.

В среду, 9 июля, с 09:00 до 15:00 возможно ухудшение напора и появление осадка в домах, расположенных на улице Соборности (дома 30А, 30Б, 32). Также неудобства ждут жителей частного сектора по улице С. Лощенко (№1-3, №2-18) и переулке С. Лощенко (№1-7, №2-6). В то же время на Воскресенской (№16-24А, №21-31), Б. Луговского (№12–22, №13–21) и Вербицких (№4–8, №7–17) будут выполнять аналогичные мероприятия.

Кроме того, временное снижение давления предусмотрено на Теробороны, в пределах домов №50-72 и №63-107. Коммунальщики рекомендуют жителям указанных адресов заранее подготовить запас на указанный промежуток времени.

Отдельное внимание следует обратить жителям улицы Стрелецкая, 106, где с 9:00 до 13:00 9 июля будет полностью прекращена подача воды из-за ремонта водомерного узла. Аналогичная ситуация ожидается на улице Лесная, 42В (квартиры 223-285) - работы продлятся 10 июля в аналогичные часы.

График отключения воды в Черниговской области предоставляется заранее, чтобы жители могли своевременно сориентироваться и избежать неприятных ситуаций. Все работы носят профилактический характер, призваны улучшить качество предоставления услуг и предотвратить аварии в будущем.

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