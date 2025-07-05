Далеко не всі компанії готові брати на роботу людей пенсійного віку, але все ж таки такі вакансії в Чернігові є, і вони досить різноманітні.

Де в Чернігові зараз можуть влаштуватися на роботу пенсіонери, які умови праці та заробітну плату їм пропонують, розповідає Politeka.

Без досвіду роботи пенсіонери в Чернігові, наприклад, модуть претендувати на вакансію різноробочого. Основні задачі полягають у скошуванні трави, прибиранні території тощо. Графік 5/2, зарплата своєчасна 750 грн/день, тобто 15-18 тис. на місяць.

Людей пенсійного віку також готові взяти на роботу продавцем у продуктовий магазин. Досвід не обовʼязковий, всьому навчають. Оклад 850 грн + % від виторгу, загалом до 1000 за день "на руки". Графік 2/2 або 5/2 з 7:00 до 18:00, пише Politeka.

Також у Чернігові запрошують жінок і чоловіків, можливо пенсійного віку та без досвіду, на посади охоронців, старших зміни та начальників охорони в охоронній фірмі. Працювати потрібно на різних обʼєктах: агро, пром, склади, елеватори. Умови праці: вахтовий метод із безкоштовним проживанням і харчуванням, є кімнати, душ, кухня. Заробіттна плата може становити від 10 до 17 тисяч гривень на місяць.

Помічницям-прибиральницям у місті пропонують зарплати 10-12 тисяч гривень, а в деяких компаніях навіть 15-18 тис., разноробочим на складах – від 15 до 20, вантажникам – від 12 до 15.

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