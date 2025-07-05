Далеко не все компании готовы брать на работу людей пенсионного возраста, но все же такие вакансии в Чернигове есть, и они достаточно разнообразные.

Где в Чернигове сейчас могут устроиться на работу пенсионеры, какие условия труда и заработную плату им предлагают, рассказывает Politeka.

Без опыта работы пенсионеры в Чернигове, например, могут претендовать на вакансию разнорабочего. Основные задачи состоят в скашивании травы, уборке территории и т.д. График 5/2, зарплата своевременна 750 грн/день, то есть 15-18 тыс. в месяц.

Людей пенсионного возраста также готовы взять на работу продавцом в продуктовый магазин. Опыт не обязателен, всему учат. Оклад 850 грн + % от выручки, в общей сложности до 1000 за день "на руки". График 2/2 или 5/2 с 7:00 до 18:00, пишет Politeka.

Также в Чернигове приглашают женщин и мужчин, возможно пенсионного возраста и без опыта, на должности охранников, старших смены и начальников охраны в охранной фирме. Работать нужно на разных объектах: агро, пром, склады, элеваторы. Условия труда: вахтенный метод с бесплатным проживанием и питанием, есть комнаты, душ, кухня. Заработная плата может составлять от 10 до 17 тысяч гривен в месяц.

Помощницам-уборщицам в городе предлагают зарплаты 10-12 тысяч гривен, а в некоторых компаниях даже 15-18 тыс., разнорабочим на складах – от 15 до 20, грузчикам – от 12 до 15.

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