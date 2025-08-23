До цього моменту ситуація з дефіцитом продуктів у Сумах залишатиметься напруженою.

Дефіцит продуктів у Сумах може посилитися вже цієї осені, повідомляє Politeka.

В Україні стрімко наближається критична нестача жита, що загрожує подорожчанням житнього хліба до рекордних 40–50 гривень за буханець.

У 2025–2026 роках через повну відсутність внутрішнього виробництва хлібопекарі будуть змушені закуповувати дороге імпортне борошно, повідомив директор Спілки "Борошномели України" Родіон Рибчинський. За його словами, ситуація вже нині є критичною — частина борошна на полицях українських магазинів імпортується з Польщі та країн Балтії.

Причина — відмова українських аграріїв вирощувати жито. На відміну від пшениці, ця культура дає значно менший прибуток: її врожайність — близько 40 ц/га, тоді як пшениці — 60. Також свою роль зіграла Білорусь, з якої роками імпортували значну частку культури. Після скорочення поставок з цієї країни внутрішній ринок залишився без основного джерела сировини.

Ціна на жито вже зросла майже вдвічі — з 6–7 тис. грн за тонну у 2024 році до 12–14 тис. грн у травні 2025-го. Житнє борошно подорожчало ще більше: з 10 тис. грн до 18–20 тис. Через це житній хліб може стати преміальним продуктом або взагалі зникнути з полиць. У регіонах, зокрема в Сумах, де попит на житні сорти традиційно високий, дефіцит продуктів у Сумах вже дається взнаки.

Водночас, високі ціни можуть стимулювати аграріїв знову засівати жито, що дає шанс на стабілізацію у сезоні 2026/2027. Проте експерти попереджають: до цього моменту ситуація з дефіцитом продуктів у Сумах залишатиметься напруженою.

