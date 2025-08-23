До этого момента ситуация с дефицитом продуктов в Сумах остается напряженной.

Дефицит продуктов в Сумах может усугубиться уже этой осенью, сообщает Politeka.

В Украине стремительно приближается критическая нехватка ржи, что чревато подорожанием ржаного хлеба до рекордных 40–50 гривен за буханку.

В 2025–2026 годах из-за полного отсутствия внутреннего производства хлебопеки будут вынуждены закупать дорогую импортную муку, сообщил директор Союза "Мукомолы Украины" Родион Рыбчинский. По его словам, ситуация уже сейчас критическая — часть муки на полках украинских магазинов импортируется из Польши и стран Балтии.

Причина – отказ украинских аграриев выращивать рожь. В отличие от пшеницы, эта культура приносит значительно меньшую прибыль: ее урожайность — около 40 ц/га, тогда как пшеницы — 60. Также свою роль сыграла Беларусь, из которой годами импортировали значительную часть культуры. После сокращения поставок этой страны внутренний рынок остался без основного источника сырья.

Цена на рожь уже выросла почти вдвое - с 6-7 тыс. грн за тонну в 2024 году до 12–14 тыс. грн. грн в мае 2025 года. Ржаная мука подорожала еще больше: с 10 тыс. до 18–20 тыс. грн. Поэтому ржаной хлеб может стать премиальным продуктом или вообще исчезнуть с полок. В регионах, в частности в Сумах, где спрос на ржаные сорта традиционно высок, дефицит продуктов в Сумах уже сказывается.

В то же время высокие цены могут стимулировать аграриев снова засевать рожь, что дает шанс на стабилизацию в сезоне 2026/2027. Однако эксперты предупреждают: до этого момента ситуация с дефицитом продуктов в Сумах будет напряженной.

