Місцевим мешканцям варто бути готовими до змін, адже відбулося подорожчання проїзду на Закарпатті.

Подорожчання проїзду на Закарпатті офіційно підтверджене Управлінням міського господарства Мукачівської міськради, повідомляє Politeka.

Йдеться про автобусний маршрут №32, що з'єднує Мукачево та село Нове Давидково. Там вартість квитка зросла з 18 до 23 гривень за одну поїздку.

Зміни почали діяти вже з кінця травня цього року. Це рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету, де обговорили нову тарифну політику у транспортній сфері міста.

В Управлінні міського господарства пояснили, що подорожчання проїзду на Закарпатті відбулося у відповідності з чинним законодавством і регуляторною політикою держави.

Крім того, це було необхідною відповіддю на офіційне звернення перевізника ТДВ «Мукачівське АТП 12106». Підставою для підвищення стали економічно обґрунтовані розрахунки і висновки спеціальної профільної комісії, яка детально вивчала всі нюанси та фактори, що впливають на вартість перевезень.

У такий спосіб намагаються зробити так, щоб підприємство могло стабільно функціонувати, а пасажири отримували послуги без перерв і збоїв.

Подорожчання проїзду на Закарпатті ні для кого не стало несподіванкою. Ситуація у сфері транспорту в регіоні, як і по всій Україні, нині складна. Ціни на пальне злетіли, зросли витрати на обслуговування автобусів, а також збільшилися зарплати водіям.

Усе це змушує перевізників коригувати розцінки, аби не втратити можливість працювати. Якщо залишати все як є, існує ризик, що деякі маршрути стануть збитковими і будуть просто закриті, а це значно ускладнить пересування регіоном.

Місцеві пасажири відгукуються на такі зміни по-різному. Багато хто скаржиться, що якість перевезень залишається колишньою, а от ціна квитка безупинно піднімається. Люди кажуть, що це вдарить по кишені, особливо тих, хто користується громадським транспортом щодня, аби дістатися на роботу або навчання.

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