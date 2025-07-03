Графіки відключення світла у Сумській області необхідні для забезпечення безперебійного та безпечного електропостачання населених пунктів.

АТ «Сумиобленерго» повідомляє про графіки відключення світла у Сумській області, передає Politeka.

Відключення відбудуться 4 липня 2025 року з 08:00 до 15:00 у смт Недригайлів та селі Віхове на Сумщині. Усе через виконання ремонтних робіт на повітряній лінії електропередачі.

У Недригайлові тимчасово знеструмлять низку вулиць, серед яких: Бережок (будинки 14–31), Будівельна (будинки 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24А, 26, 30, 32, 34, 36, 36А, 38, 40, 42А, 44, 44А, 46), Вишнева, Героїв Чорнобиля, Заболотівка, Зарічна, Зарудка, Капельгородського, Лісова, Магалівська, Незалежності.

А також вулиці: Нестора Кизенка, Олександра Шовтути, Патріотів України, Піски, Слобідська, Спортивна, Сумська, Училищна, Шевченка, Шкільна, Ювілейна, Яценкова та провулки 1-й Сумський, Зарудки, Шпилівка, Ювілейний.

У селі Віхове електропостачання буде відсутнє на вулиці Сумській (будинки 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 39А, 41, 47, 49, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 79).

Графіки відключення світла у Сумській області необхідні для забезпечення безперебійного та безпечного електропостачання населених пунктів. Для уточнення інформації місцевим жителям варто звертатися до АТ «Сумиобленерго».

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