Жителі регіону дедалі гостріше відчувають на собі подорожчання проїзду в Сумській області, тож розповідаємо детальніше.

Подорожчання проїзду в Сумській області стосується не лише обласного центру, а й маленьких міст і громад, повідомляє Politeka.

Подорожчання проїзду в Сумській області вже зачепило мешканців Глухова. Саме тут перевізники вирішили офіційно звернутися до міської ради з проханням переглянути тарифи.

Аргументи традиційні: підвищення цін на пальне, ріст вартості запчастин та збільшення мінімальної зарплати для водіїв. Влада пішла назустріч і затвердила нові розцінки. Відтак із 1 травня місцеві вже сплачують більше за звичні маршрути.

Наприклад, за поїздку №6, який з’єднує вулицю Шевченка з Путивльською, тепер доведеться викласти 15 гривень за дорослий квиток. Для школярів передбачена знижка — платити потрібно лише 10 гривень. Цей маршрут обслуговує перевізник ФОП Буйда Н.М.

Аналогічна ситуація і на маршруті №8-П, який сполучає село Сліпород із центральною частиною Глухова та районом Заводський. Тут теж квиток зріс до 15 гривень. У цьому випадку перевезення здійснює ФОП Дмитренко О.А.

Подорожчання проїзду в Сумській області торкнулося і самого облцентру. Зараз ціна квитка у міському автобусі чи тролейбусі становить 6 грн. Начебто дрібниця, але якщо щодня добиратися на роботу або навчання, то в підсумку, сума виявляється відчутною.

Можна, звісно, скористатися абонементом: 40 поїздок коштують 240. Комбінований варіант, де 25 поїздок у тролейбусі й 35 в автобусі обійденься у 360. Студенти на денній формі навчання платять половину.

Місцеві мешканці скаржаться на високі розцінки, адже якість перевезень залишилась на колишньому рівні і бажає кращого. Проте, перевізника кажуть, що довелося йи на такі кроки, бо вони не можуть працювати собі в збиток.

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