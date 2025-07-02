Жители региона все острее чувствуют на себе подорожание проезда в Сумской области, поэтому рассказываем подробнее.

Подорожание проезда в Сумской области относится не только к областному центру, но и к маленьким городам и общинам, сообщает Politeka.

Подорожание проезда в Сумской области уже задело жителей Глухова. Именно здесь перевозчики решили официально обратиться в городской совет с просьбой пересмотреть тарифы.

Аргументы традиционны: повышение цен на горючее, рост стоимости запчастей и увеличение минимальной зарплаты водителям. Власти пошли навстречу и утвердили новые расценки. Следовательно с 1 мая местные уже платят больше привычных маршрутов.

К примеру, за поездку №6, соединяющий улицу Шевченко с Путивльской, теперь придется выложить 15 гривен за взрослый билет. Для школьников предусмотрена скидка – платить нужно всего 10 гривен. Этот маршрут обслуживает перевозчик ФЛП Буйда Н.М.

Аналогичная ситуация и на маршруте №8-П, соединяющем село Слипород с центральной частью Глухова и районом Заводской. Здесь тоже билет вырос до 15 гривен. В этом случае перевозку осуществляет ФЛП Дмитренко А.А.

Подорожание проезда в Сумской области коснулось и самого облцентра. В настоящее время цена билета в городском автобусе или троллейбусе составляет 6 грн. Вроде бы мелочь, но если ежедневно добираться на работу или обучение, то в итоге, сумма оказывается ощутимой.

Можно, конечно, воспользоваться абонементом: 40 поездок стоит 240. Комбинированный вариант, где 25 поездок в троллейбусе и 35 в автобусе обойдется в 360. Студенты на дневной форме обучения платят половину.

Местные жители жалуются на высокие расценки, ведь качество перевозок осталось на прежнем уровне и желает лучшего. Однако перевозчика говорят, что пришлось и на такие шаги, потому что они не могут работать себе в убыток.

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