Графики отключения света в Сумской области необходимы для обеспечения бесперебойного и безопасного электроснабжения населенных пунктов.

АО "Сумыоблэнерго" сообщает о графиках отключения света в Сумской области, передает Politeka.

Отключения состоятся 4 июля 2025 года с 08:00 до 15:00 в в поселке городского типа Недригайлов и селе Вихово на Сумщине. Все это произойдет из-за выполнения ремонтных работ на воздушной линии электропередачи.

В Недрихайлове будут временно обесточены ряд улиц, в том числе: Бережок (дома 14–31), Будивельная (дома 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24А, 26, 30, 32, 34, 36, 36А, 38, 40, 42А, 44, 44А, 46), Вишнева, Героев Чернобыля, Заболотовка, Заречная, Зарудка, Капельгородского, Лесная, Магаливская, Независимости.

А также улицы: Нестора Кизенко, Александра Шовтуты, Патриотов Украины, Пески, Слободская, Спортивная, Сумская, Училище, Шевченко, Школьная, Ювилейна, Яценкова и переулки 1-й Сумский, Зарудкий, Шпиловка, Ювилейный.

В селе Вихово электроснабжение будет отсутствовать по улице Сумской (дома 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 39А, 41, 47, 49, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 79).

Графики отключения света в Сумской области необходимы для обеспечения бесперебойной и безопасной электроснабжения населенных пунктов. Для уточнения информации местным жителям следует обращаться в АО «Сумыоблэнерго».

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