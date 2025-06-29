Місцевим мешканцям варто підготуватися до того, що буде діяти графік відключення газу на тиждень з 30 червня по 6 липня у Вінницькій області.

Графік відключення газу на тиждень з 30 червня по 6 липня у Вінницькій області охоплює як саму Вінницю, так і низку міст та селищ по регіону, повідомляє Politeka.

Як інформують у місцевій філії "Газмереж", обмеження пов’язані з технічним обслуговуванням і спрямовані на те, щоб восени і взимку газопостачання працювало стабільно.

Графік відключення газу на тиждень з 30 червня по 6 липня у Вінницькій області передбачає тимчасову зупинку подачі з 10:00 до 17:00. У цей час фахівці проводитимуть обстеження, перевірку обладнання, технічне оновлення та інші планові дії.

У Вінниці обмеження стартують 1 числа. У цей день тимчасово не буде блакитного палива в будинках по вулиці Антонова,13Б (корпуси 1, 2, 3, 4, 5), а також на Героїв Нацгвардії,64 і 67. Наступного дня припинення подачі торкнеться Антонова,13В (1, 2, 3, 4), а також Героїв Нацгвардії,53 і 55.

На четвер заплановані роботи по Мазепи,9А, 9Б, 9В, 29 і 31Б та по Героїв Нацгвардії,49 і 51. П'ятниця ж стане днем обмежень в ІІІ провулку Михайла Глінки, 15, 17, 11Б, 15А, 17А.

Окрім цього, графік відключення газу на тиждень з 30 червня по 6 липня у Вінницькій області охоплює і інші міста. У Козятині без блакитного палива залишаться мешканці на Грушевського,64 і 74. У Барі 2 та 3 числа будуть проводитися роботи на Машинобудівників,3.

У селищі Вапнярка у вівторок незручності будуть на Зеленій,2, у середу — на Зеленій,4. 3 та 4-го числа обмеження заплановані на Незалежності,142 та 196.

У Томашполі без постачання залишаться на площі Тараса Шевченка,8. У Шаргороді технічні роботи зачеплять Героїв Майдану,204, 213 і 273. У Жмеринці обмеження відчують на Захисників Азовсталі,12 та на Магістральній,21.

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