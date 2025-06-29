Местным жителям следует подготовиться к тому, что будет действовать график отключения газа на неделю с 30 июня по 6 июля в Винницкой области.

График отключения газа в неделю с 30 июня по 6 июля в Винницкой области охватывает как саму Винницу, так и ряд городов и поселков по региону, сообщает Politeka.

Как информируют в местном филиале "Газсетей", ограничения связаны с техническим обслуживанием и направлены на то, чтобы осенью и зимой газоснабжение работало стабильно.

График отключения газа в неделю с 30 июня по 6 июля в Винницкой области предусматривает временную остановку подачи с 10:00 до 17:00. В настоящее время специалисты будут проводить обследование, проверку оборудования, техническое обновление и другие плановые действия.

В Виннице ограничения стартуют 1 числа. В этот день временно не будет голубого топлива в домах по улице Антонова,13Б (корпуса 1, 2, 3, 4, 5), а также на Героев Нацгвардии,64 и 67. На следующий день прекращения подачи коснется Антонова,13В (1, 2, 3,5,4)

На четверг запланированы работы по Мазепе, 9А, 9Б, 9В, 29 и 31Б и по Героям Нацгвардии, 49 и 51. Пятница же станет днем ​​ограничений в ІІІ переулке Михаила Глинки, 15, 17, 11Б, 15А, 17А.

Кроме этого, график отключения газа на неделю с 30 июня по 6 июля в Винницкой области охватывает и другие города. В Казатине без голубого топлива останутся жители на Грушевского, 64 и 74. В Баре 2 и 3 числа будут производиться работы на Машиностроителях,3.

В поселке Вапнярка во вторник неудобства будут на Зеленой,2, в среду - на Зеленой,4. 3 и 4 числа ограничения запланированы на Независимости,142 и 196.

В Томашполе без снабжения останутся на площади Тараса Шевченко,8. В Шаргороде технические работы коснутся Героев Майдана,204, 213 и 273. В Жмеринке ограничения почувствуют на Защитников Азовстали,12 и на Магистральной,21.

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