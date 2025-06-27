Підвищення тарифів на комунальні послуги у Сумській області торкнулося майже всіх ЖКП, повідомляє Politeka.
Згідно з офіційними даними Державної служби статистики, підвищення тарифів на комунальні послуги у Сумській області за період із травня 2024 року до травня 2025 року становить загалом 20,1 відсотка. Найбільший ривок у цифрах стосується електроенергії.
За цей рік вона здорожчала на 63,6%, що відчутно для будь-якого домогосподарства. Не оминули зміни й інші ЖКП. Наприклад, управління багатоквартирними будинками зросло на майже 18%. Вивезення сміття подорожчало трохи більше, ніж на 10.
Утримання та ремонт житлового фонду також стали дорожчими, хоч і не так стрімко. Водопостачання та каналізація зросли в межах одного відсотка, що вже виглядає менш критично на тлі інших цифр.
Водночас уряд намагається утримати ситуацію під контролем. У квітні було продовжено дію постанови про спеціальні обов’язки для енергетичних компаній. Це означає, що для побутових споживачів вартість електроенергії залишатиметься стабільною.
До кінця жовтня 2025 року вона становитиме 4 гривні 32 копійки за кіловат-годину. Незважаючи на це, загальна картина не змінюється. Підвищення тарифів на комунальні послуги у Сумській області поступово охоплює всі сегменти.
Щодо газопостачання, то тут ситуація поки що виглядає спокійніше. У липні 2025 року ціна для побутових споживачів, які користуються газом від компанії «Нафтогаз», залишатиметься на рівні 7 гривень 96 копійок за кубометр.
Жителі регіону вже звикли до того, що цифри у платіжках змінюються не на їхню користь. А експерти кажуть, що після закінчення війни, нам варто готуватися до ще більшої зміни розцінок.
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду: в яких містах України люди змушені платити більше.
Також Politeka писала, Подорожчання проїзду у Дніпропетровській області: скільки доведеться платити містянам.
Як повідомляла Politeka, Новий графік руху транспорту у Кривому Розі: кого зачеплять зміни